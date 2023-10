0 0

J'adore le Windows Phone !Mon Nokia Lumia 735, est toujours en fonction (j'attend Windows 11 mobile) !Et pour que vous compreniez... :-Son écran est plus réactif, plus rapide que mon ancien Galaxy A51.-Dans des conditions optimales de luminosité, le rendu couleur, la définition, les contrastes, et netteté des photos de l'objectif du 735 sont exceptionnel !-Certaines applications ne se trouvaient que sur le Windows Store comme le très célèbre et regretté "Photosynth".-Son ergonomie est elle aussi exceptionnel, dû à ça taille parfaitement adaptée à la main.-L'interface graphique, les tuiles... (dynamiques) pour moi..., il n'y a rien de mieux, remplissage de l'espace, pas de futilité sur l'écran, modulable à souhaits etc..-Réparabilité, chaque élément à remplacer, si besoin, peut être remplacé par une personne lambda (8 vis..., no mas!) batterie, écran, face-Son poids.Je terminerais avec le mythique Windows 10 mobile, un système d'exception sur un phone, facile à comprendre, à configurer, à prendre en main.Fonctionne avec 1 tout petit giga de ram !Le MUST !