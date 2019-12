« À compter du 10 décembre 2019, les utilisateurs de Windows 10 Mobile ne recevront plus de nouvelles mises à jour de sécurité, de correctifs logiciels non liés à la sécurité, d’options de support assisté gratuit ou de mises à jour gratuites des contenus techniques en ligne de la part de Microsoft. Il est possible que des programmes tiers ou des programmes de support payants continuent à fournir un support, mais il est important de savoir que le support Microsoft ne fournira plus de mises à jour ou correctifs publics pour Windows 10 Mobile », c'est ce qui est indiqué sur le site Support de Microsoft à propos de la fin de vie de Windows 10 Mobile.C'est donc officiellement fini pour l'OS mobile de Microsoft. Il faut toutefois admettre que très peu d'utilisateurs en seront impactés, car Windows 10 Mobile est en réalité mort il y a bien longtemps. La version mobile de Windows 10 conçue pour les smartphones et les tablettes tactiles a été lancée en mars 2016 sur certains appareils Lumia, mais seulement un an plus tard, le retrait de Microsoft sur le marché du mobile (Windows Phone / Windows Mobile) était évoqué de manière très fréquente : la fin de la commercialisation des appareils Lumia, la fermeture de la division Windows Phone, la fin du support Windows Phone 8.1, etc. Un bon nombre de signes prémonitoires, bien que Microsoft tentait de rassurer ses utilisateurs, par exemple en promettant de sortir de nouveaux terminaux mobiles pour se relancer.Mais un premier aveu a été fait en octobre 2017 quand Microsoft a déclaré avoir tout essayé pour se relancer dans le mobile, mais que cela n'a pas marché. D'après Joe Belfiore, vice-président de Microsoft responsable des systèmes d'exploitation, la firme de Redmond n'a pas pu résoudre le manque d'applications pour son OS mobile qui était un frein majeur à l'adoption de Windows 10 Mobile. Après plusieurs approches pour convaincre les développeurs de créer des applications pour la plateforme, seuls quelques-uns ont accepté de le faire. « Nous avons vraiment essayé d'encourager les développeurs d'applications. Nous avons payé de l'argent... écrit des applications pour eux, mais le nombre d'utilisateurs est trop faible pour que la plupart des entreprises investissent [dans la plateforme] », avait-il déclaré.Il confirme ensuite le projet de Microsoft d'abandonner le système d'exploitation mobile en expliquant que les appareils Windows 10 Mobile n'allaient plus recevoir de nouvelle fonctionnalité et aucun nouveau téléphone Windows ne sera lancé : l'OS allait entrer en mode maintenance jusqu'à ce que l'entreprise décide du jour de ne plus le prendre en charge. Et ce jour, il a été fixé au 10 décembre 2019. Dès le début de cette année, Microsoft a donc invité ses utilisateurs à passer à Android ou iOS . D'ailleurs, pendant qu'il annonçait l'abandon de Windows 10 Mobile en octobre 2017, Joe Belfiore a expliqué qu'il était lui-même déjà passé sur Android pour la diversité de ses applications et des dispositifs. Windows 10 est donc désormais enterré et Microsoft s'est retiré du marché des mobiles. La firme a décidé de se concentrer sur la compatibilité de ses applications avec Android et iOS Windows 10 Mobile avait-il des chances de succès sur un terrain largement conquis par Android avec une toute petite place pour iOS ?Y a-t-il des décisions qui ont entrainé l'échec de Windows 10 Mobile ? Quelles orientations stratégiques auraient pu éviter la fin prématurée de l'OS ?Se concentrer sur la compatibilité de ses applications avec Android et iOS était la meilleure décision à prendre ?Windows Phone puis Windows 10 Mobile, en fin de compte, pourquoi Microsoft n'a-t-il pas pu percer le marché des OS mobiles ?